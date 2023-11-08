Россияне почти на 20% стали чаще брать кредиты
Общий объем кредитов в России превысил 100 трлн рублей. ЦБ оценил суммарный портфель займов населения и бизнеса, сообщает телеканал «Известия». С начала года объем вырос на 19% и составляет 67% ВВП. ЦБ отмечает перегрев в розничном кредитовании. Регулятор считает, что риски сейчас накапливаются в ипотеке. Эксперты ожидают замедления кредитования. Сдержать рост должно повышение ключевой ставки до 15%.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.