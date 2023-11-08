В российских вузах начали учить на медиаполицейских

В России начали обучать медиаполицейских. Профильную программу бакалавриата запустили в РАНХиГС, сообщает телеканал «Известия». Преподавание будет вестись в 47 региональных филиалах вуза. Специалистов обучат поиску деструктивного контента в Сети.

Роскомнадзор отмечает рост материалов, подлежащих блокировке. С 2022 года ведомство ограничило контент в Сети более 300 тыс. раз.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.