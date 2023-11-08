Участники группы «Пикник» рассказали о подготовке к юбилейным концертам

Музыканты рок-группы «Пикник» в интервью «Известиям» 8 ноября вспомнили свои первые концерты с элементами шоу и рассказали о подготовке к предстоящим юбилейным концертам в Москве и Санкт-Петербурге.

«Всё начиналось с гонга в песне «Иероглиф». Мы поставили гонг, тогда он был такой тяжелый металлический. Иногда от удара кувалдой он падал, но тем не менее гонг у нас прижился. Еще одной из первых придумок был электрический рот. Сейчас он модернизирован и снова будет в этой программе», — поделился вокалист Эдмунд Шклярский.

Теперь музыканты готовятся к большому шоу. По словам Шклярского, подготовка длится уже полгода. «Проба пера» состоялась в марте, когда у коллектива прошел концерт во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт Петербурге.

Бас-гитарист Марат Корчемный рассказал, что в шоу будут задействованы все технологии будущего.

«Технически мы используем всё, что придумало человечество на сегодняшний день. Надеюсь, что мы не отстали от прогресса больше, чем на неделю», — сказал Корчемный, отвечая на вопрос «Известий» о задействовании нейросетей при подготовке концерта.

Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас». Музыканты обещают лучшее шоу за всю историю существования группы. Песни заиграют новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен.

Концерты пройдут 11 ноября в Москве в «ВТБ Арене» и 2 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году.