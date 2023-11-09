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В РДКБ успешно прооперировали подростка с редкой патологией удвоенных органов

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Фото: ТАСС/Frank Molter
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Девочку с редкой патологией — удвоенным пищеводом и желудком — успешно прооперировали хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве, филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России. Об этом 9 ноября рассказал «Известиям» врач отделения реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости учреждения Сергей Макаров.

По его словам, у подростка обе пары органов оказались сформированы полноценно практически на всем их протяжении, из-за этого было сложно определить, какую именно часть нужно удалять. Однако врачам удалось успешно полностью устранить патологию.

Макаров отметил, что девочка 14 лет из Якутии жаловалась на периодические боли в животе. С родителями она обратилась к врачам по месту жительства, где в ходе обследования было выявлено удвоение внутренних органов: пищевода и желудка. После проведенной диагностики в РДКБ удалось определить, какие из них являются основными, а какие добавочными.

Специалист указал, что при отсутствии вмешательства у подростка мог возникнуть тяжелый рефлюкс-эзофагит (заброс содержимого желудка в пищевод) или язвенный процесс с развитием кровотечения.

«Чаще всего в клинической практике встречается кистозное удвоение небольшого участка пищеварительного тракта: в большинстве случаев тонкой кишки. Такое протяженное удвоение и пищевода, и желудка даже в зарубежной литературе — крайне редкая ситуация. За 40 лет практики мы ни разу не встретились с подобной патологией таких размеров», — сказал Макаров.

Врач уточнил, что девочка уже прошла курс медицинской реабилитации и вернулась домой.

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Ранее, в октябре, в пресс-службе РДКБ сообщили о том, что в РФ впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с редчайшим заболеванием — синдромом Клерикузио. Донором стала его сестра. Специалисты отметили успешный результат проведенной трансплантации — пересажанный костный мозг функционирует в полном объеме, у мальчика восстановлена иммунная система и прекратился патологический процесс в коже.

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