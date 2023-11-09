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Россияне рассказали, без чего невозможно построить здоровые отношения

Опрос: каждому пятому россиянину важно, чтобы партнер не имел психологических проблем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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68% россиян уверены, что построить здоровые отношения с человеком с особенностями характера и повышенной эмоциональной чувствительностью крайне сложно или вовсе невозможно. При этом подобный опыт был только у трети опрошенных, выяснилось в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и дейтинг-сервиса Mamba. Результаты появились в распоряжении «Известий» 9 ноября.

Подавляющее большинство россиян (80% мужчин и 90% женщин) сталкивались в отношениях с различными трудностями и проблемами. У трети мужчин и женщин возникали конфликты на почве различий в характере со своим партнером. Многим приходилось иметь дело с грубым поведением. Например, 40% мужчин встречались с женщинами, которые не умели просить прощения и принимать извинения. А четверти женщин пришлось терпеть постоянную критику и обесценивание важных событий и достижений.

Большинство опрошенных уверены, что проблемы в отношениях так или иначе возникают на фоне психологических особенностей партнеров. Причем у мужчин и у женщин они могут быть разными.

Так, более половины женщин (53%) признались, что часто чувствуют себя тревожно. Чуть меньше (45%) страдают от низкой самооценки. У многих это сопряжено с тем, что их что-то не устраивает в своем отражении в зеркале — почти треть респонденток отметили, что недовольны своей внешностью. Мужчины менее склонны к тревожности, чем женщины, но для них это также самая распространенная проблема — чувство тревоги часто посещает 28% респондентов. Проблемы с самооценкой отмечают у себя 19% опрошенных — мужчин это беспокоит в два раза реже, чем женщин. 15% также жалуются на трудности в общении с другими людьми и скованность в обществе.

Вместе с тем каждому пятому россиянину важно, чтобы в новых отношениях партнер не имел проблем, связанных с психологическими особенностями. Если у второй половинки возникнут какие-то психологические проблемы, 47% женщин и 39% мужчин настояли бы, чтобы их партнер прошел курс терапии со специалистом ради спасения отношений от нежелательных проблем.

По той же причине 76% мужчин и 74% женщин готовы работать над своим психологическим состоянием. Многим важно, чтобы отношения были здоровыми и крепкими, а без эмоционального баланса достичь этого может быть непросто. При этом большинство мужчин готовы пойти к психологу только ради отношений, в то время как женщины чаще делают это в первую очередь для себя.

«Осознание того, что важно работать над личными проблемами и распознавать свои «красные флаги», является ключевым для здоровых и устойчивых отношений. Индивидуальная проработка позволяет не только понять собственные психологические особенности, но и облегчить вступление в здоровые отношения. Самопознание, умение управлять своими эмоциями и развитие личных навыков коммуникации играют ключевую роль в этом процессе. Работая над собой, человек учится решать проблемы, улучшает общение с другими, минимизирует токсичное окружение, а также исключает деструктивные отношения. Безусловно, помочь в этом процессе может работа с психологом» — сказала руководитель службы психологической помощи Budu Татьяна Исраелян.

Иногда потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться пара, видно до начала отношений. Об этом сигнализируют определенные «красные флаги» — особенности поведения, которые могут отталкивать. Так, четверть мужчин в партнерше может смущать эмоциональная закрытость (особенность поведения, при которой человек не проявляет ярко свои эмоции). А каждому пятому будет неприятно иметь дело с человеком, который не умеет идти на компромиссы и лжет в мелочах. 37% женщин не хотели бы строить отношения с мужчиной, который злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами, а еще четверть не примет чрезмерное увлечение играми. Также 31% женщин отпугивает газлайтинг со стороны партнера.

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В конце октября стало известно, что 63% россиян интересуются жилищными условиями партнера в дейтинг-приложении, а каждая пятая женщина и вовсе не пойдет на первое свидание с мужчиной, у которого нет собственного жилья.

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