Греф сообщил о вызове сотрудников Сбербанка в прокуратуру из-за ИИ

Сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру, из-за того что нейросеть кредитной организации Kandinsky добавила купола собора Василия Блаженного на российский флаг. Об этом 8 ноября заявил глава банка Герман Греф.

«Мы только опубликовали модели, и нас, и «Яндекс» тут же вызвали в прокуратуру. Модель генеративная, пытается улучшить, на российском флаге нарисовала купола собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом», — сообщил Греф на форуме «Финополис».

По его словам, при установке настроек безопасности нейросети их модель в общем доступе потеряла 12% в креативности и точности. Глава Сбербанка отметил, что со стороны государства нужна помощь, например, чтобы оно отнеслось к разрабатываемой технологии с пониманием.

«Хорошо, что прокурор такой современный попался, с чувством юмора, — он всё изучил, и, слава богу, нас никуда не привлекли», — добавил Греф.

Еще в июле глава Сбербанка выразил надежду на то, что искусственный интеллект не заменит его на посту, однако отметил, что всё к этому идет. Так, он ответил на вопрос президента России Владимира Путина о том, сможет ли, на его взгляд, эта технология составить ему конкуренцию на должности руководителя финансового учреждения. Греф уточнил, что банк инвестирует в ИИ уже на протяжении 12–13 лет, и эти инвестиции довольно обширные.

Путин же заметил, что за технологиями искусственного интеллекта — будущее и это не менее важно, чем атомные проекты в СССР.