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Футболист Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет

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Фото: министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
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Футболист и тренер Алексей Лесин умер на 31-м году жизни. Об этом 8 ноября сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

Обстоятельства смерти спортсмена не уточняются. Церемония прощания с Лесиным состоится 12 ноября в Чебоксарах.

«На 31-м году жизни не стало одного из самых ярких игроков в футбол и тренера нашей республики Алексея Лесина. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Вечная память», — указано в сообщении.

Отец Алексея, футбольный тренер Сергей Лесин, написал в соцсетях, что его сын погиб 6 ноября.

«Выезжал на Всероссийские соревнования в Сочи, нашли мертвым около моря. Идет следствие», — сообщил он.

В беседе с «РИА Новости» мужчина рассказал, что за несколько часов до гибели его сын с командой отправился в один из баров Адлера, куда его не пустили в шортах, потому Алексей решил поесть в другом заведении, а после прогуляться вдоль берега. По словам Лесина-старшего, у спортсмена был при себе рюкзак с вещами и документами, которые пока не найдены.

Лесин выступал в разные годы за такие футбольные команды, как «Чебоксары», «Крылья», «Бомик», «Химик-Август» и LAVA.

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