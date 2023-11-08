В Московском зоопарке появился на свет птенец редкого журавля

В Московском зоопарке птенец журавля Стэнли, или африканской красавки, появился на свет в начале августа. В среду, 8 ноября, Telegram-канал столичного зоосада опубликовал видео с подросшим и окрепшим птенцом.

Потомство вывели особи Анжела и Раймонд. Вместе с птенцом они обитают на старой территории зоопарка в одном из вольеров Дома птиц.

Как отмечает сайт kp.ru, появление птенца — заслуга зоологов, поскольку именно они помогли паре подружиться и выхаживали потомство в первые месяцы. Пол птенца пока неизвестен. Специалисты в ближайшее время намерены взять у него кровь на анализ, чтобы это установить, потому что у этих птиц нет внешних отличительных признаков, пишет RT.

В зоопарке предупредили, что птенца можно увидеть, однако очень близко подходить к остекленному вольеру нельзя. Пока пара слишком оберегает своего птенца, и отец может загораживать его собой от посторонних наблюдателей.

Журавли Стэнли отличаются голубовато-серым оперением, на голове перья светлее. Часто этих птиц называют райскими журавлями и африканской красавкой, пишет «Москва 24». Взрослые особи могут достигать роста в 1,17 м, а размах их крыльев составляет 1,82 м. Естественная среда обитания этих птиц — Южная Африка.

Журавли Стэнли являются всеядными, у них нет особых предпочтений в еде. В Московском зоопарке их кормят пшеном, вареным рисом, яйцами, творогом, овощами, саранчой и другой пищей. Кроме того, журавли получают специализированные комбикорма, сообщает агентство городских новостей «Москва».

2 ноября гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что панда, которая родилась в Московском зоопарке, начала слышать и уже может видеть окружающие предметы. Малышку осмотрели специалисты, она находится в хорошем состоянии, продолжает расти и изучать окружающий мир.

Детеныш панды весом 150 г появился на свет 30 августа в столичном зоопарке от панд Жуи и Диндин. Спустя месяц специалисты определили пол детеныша, он оказался самкой, отмечает телеканал «Звезда».