Экипаж севшего в поле под Новосибирском самолета приступил к выполнению полетов

Кабинный экипаж рейса U-1383 рейса Сочи – Омск, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском, приступил к выполнению полетов. Об этом 8 ноября сообщила «Известиям» пресс-служба «Уральских авиалиний».

Перед этим все бортпроводники прошли осмотр у авиационных врачей.

«Бортпроводники сдали кардиограмму, клинические и соматические проявления стресса не выявлены. Обследование показало, что ребята абсолютно здоровы и готовы в полной мере приступить к своим служебным обязанностям», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

По словам бортпроводников, они сами с нетерпением ждали выполнения рейса после отпуска.

«Первый мой рейс после посадки был по маршруту Екатеринбург – Махачкала – Екатеринбург. Отпуск прошел хорошо, я провела его в Екатеринбурге, но уже очень сильно хотелось на работу. Наконец, мне позвонили руководители службы бортпроводников, я чуть не запрыгала от радости. Признаться, даже не ожидала от себя такой реакции. Волнения перед рейсом после перерыва не было», — поделилась старший бортпроводник Дарья Глушкова.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).