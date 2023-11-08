Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Общество
СК раскрыл серию массовых убийств более чем 20-летней давности
Общество
Сотрудники ФСБ задержали членов крупной банды фальшивомонетчиков
Общество
В российских вузах начали готовить медиаполицейских
Экономика
Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году
Мир
СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
Мир
США ввели ограничения против ряда компаний за поставки электроники в РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября
Общество
Умер замруководителя администрации Дагестана Даниил Рязанов
Общество
Штрафы за утечку персональных данных вырастут до десяти раз
Мир
СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями
Общество
Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ
Мир
Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали
Сюжет:

Посольство указало на голословность Госдепа США о медийной кампании России

Посольство РФ: слова Госдепа США о медийной кампании РФ являются голословными
0
Фото: TASS/SHAWN THEW
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления американского Госдепартамента о медийной кампании России в Латинской Америке, якобы направленной на распространение дезинформации, являются голословными. Такой комментарий 7 ноября оставило российское посольстве в США.

«Администрация США вновь голословно обвиняет Россию во всех грехах. Приписывает нам использование излюбленного ею метода — вмешательство во внутриполитические процессы независимых государств», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Во вторник, 7 ноября, Госдепартамент США без каких-либо доказательств заявил, что «российское правительство в настоящее время финансирует продолжающуюся и хорошо финансируемую кампанию дезинформации по всей Латинской Америке». В число СМИ, которые якобы занимаются налаживанием контактов с латиноамериканскими странами для дальнейшей российской пропаганды, вошли российские компании «Агентство социального проектирования», «Структура» и Институт развития интернета (ИРИ).

«Конечная цель Кремля, судя по всему, состоит в том, чтобы отмыть свою пропаганду и дезинформацию через местные СМИ таким образом, чтобы это было органично для латиноамериканской аудитории, чтобы подорвать поддержку Украины и пропагандировать антиамериканские и антинатовские настроения», — говорится в опубликованном заявлении.

Кроме того, в российском диппредставительстве подчеркнули, что США теряют свою популярность, в том числе в регионе Латинской Америки, из-за своих «неоколониальных устремлений и попыток навязать свою волю другим».

«В формирующемся многополярном мире страны Глобального Юга ориентируются на собственные национальные интересы», — добавили в посольстве.

Дипломаты также обратили внимание на то, что всё больше правительств в Западном полушарии выражают интерес в плодотворном сотрудничестве с российской стороной, в том числе «в области донесения объективной информации до общественности».

Вещание и союз: ЕС решил бороться со СМИ РФ в Африке и на Ближнем Востоке
Какие еще меры против России обсуждаются в рамках нового пакета

На Западе за последние годы появилось большое противодействие российским СМИ. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским изданиям. В качестве главных угроз в документе указывались Sputnik и RT. Ряд стран, таких как Франция и США, обвинили их во вмешательстве в выборы, однако не привели никаких доказательств.

Давление на российские СМИ усилилось на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В результате ресурсы агентства Sputnik и телеканала RT были заблокированы. Цензуре подвергнуты их страницы в Google и на платформах Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Кроме того, цензуре подверглись каналы этих СМИ в YouTube. При этом сотрудничающие со Sputnik и RT журналисты получили ярлыки «СМИ, аффилированные с российским правительством».

18 марта прошлого года этого года британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today. 2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории объединения. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация». Также в странах Евросоюза заблокировали Telegram-каналы Sputnik и Russia Today.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение ЕC, заявила, что Запад объявил поход на российские СМИ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023