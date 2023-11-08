Посольство указало на голословность Госдепа США о медийной кампании России

Заявления американского Госдепартамента о медийной кампании России в Латинской Америке, якобы направленной на распространение дезинформации, являются голословными. Такой комментарий 7 ноября оставило российское посольстве в США.

«Администрация США вновь голословно обвиняет Россию во всех грехах. Приписывает нам использование излюбленного ею метода — вмешательство во внутриполитические процессы независимых государств», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Во вторник, 7 ноября, Госдепартамент США без каких-либо доказательств заявил, что «российское правительство в настоящее время финансирует продолжающуюся и хорошо финансируемую кампанию дезинформации по всей Латинской Америке». В число СМИ, которые якобы занимаются налаживанием контактов с латиноамериканскими странами для дальнейшей российской пропаганды, вошли российские компании «Агентство социального проектирования», «Структура» и Институт развития интернета (ИРИ).

«Конечная цель Кремля, судя по всему, состоит в том, чтобы отмыть свою пропаганду и дезинформацию через местные СМИ таким образом, чтобы это было органично для латиноамериканской аудитории, чтобы подорвать поддержку Украины и пропагандировать антиамериканские и антинатовские настроения», — говорится в опубликованном заявлении.

Кроме того, в российском диппредставительстве подчеркнули, что США теряют свою популярность, в том числе в регионе Латинской Америки, из-за своих «неоколониальных устремлений и попыток навязать свою волю другим».

«В формирующемся многополярном мире страны Глобального Юга ориентируются на собственные национальные интересы», — добавили в посольстве.

Дипломаты также обратили внимание на то, что всё больше правительств в Западном полушарии выражают интерес в плодотворном сотрудничестве с российской стороной, в том числе «в области донесения объективной информации до общественности».

На Западе за последние годы появилось большое противодействие российским СМИ. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским изданиям. В качестве главных угроз в документе указывались Sputnik и RT. Ряд стран, таких как Франция и США, обвинили их во вмешательстве в выборы, однако не привели никаких доказательств.

Давление на российские СМИ усилилось на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В результате ресурсы агентства Sputnik и телеканала RT были заблокированы. Цензуре подвергнуты их страницы в Google и на платформах Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Кроме того, цензуре подверглись каналы этих СМИ в YouTube. При этом сотрудничающие со Sputnik и RT журналисты получили ярлыки «СМИ, аффилированные с российским правительством».

18 марта прошлого года этого года британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today. 2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории объединения. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация». Также в странах Евросоюза заблокировали Telegram-каналы Sputnik и Russia Today.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение ЕC, заявила, что Запад объявил поход на российские СМИ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.