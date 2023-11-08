Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ. Речь идет о гражданах, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, за исключением ИП и лиц, занимающихся частной практикой с суммой доходов более 700 тыс. рублей. Такой отзыв кабмин дал на законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду», который партия планирует внести в ГД 8 ноября.



«Необходимо учитывать, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения и на том, что не допускается установление дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».



Кроме того, в нем отмечается, что поступления НДФЛ формируют существенную часть доходов местных и региональных бюджетов. В 2019, 2020 и 2021 годах доля НДФЛ в налоговых доходах консолидированного бюджета субъектов РФ составила 39, 42 и 38% соответственно.



«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, может привести к формированию выпадающих доходов бюджетов, за счет средств которых обеспечивается исполнение расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе социальных, что негативно отразится на возможности исполнения соответствующих бюджетов», — говорится в отзыве.



Как сообщили «Известиям» сами авторы инициативы, несмотря на отсутствие поддержки правительства, законопроект будет внесен в Госдуму 8 ноября.



«В 2016 году в России была отменена индексация пенсий работающих пенсионеров. Мы ожидали, что вопрос о ее возобновлении решится в 2020 году. Тогда по предложению нашей партии в Конституцию была включена норма об обязательной индексации пенсий для всех российских пенсионеров не реже одного раза в год. Причем никакого деления на работающих и неработающих в Основном законе нет», — пояснил причину разработки и внесения в Госдуму инициативы лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.



По его словам, именно поэтому в качестве альтернативной меры предлагается освободить работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ.

Ранее, 1 ноября, стало известно о предложении увеличить с 1 млн до 5 млн рублей сумму банковских вкладов, с доходов по которым необходимо будет уплатить НДФЛ. Такой законопроект был внесен в Госдуму.