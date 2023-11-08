Реклама
Прямой эфир
Общество
Штрафы за утечку персональных данных вырастут до десяти раз
Мир
СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями
Общество
Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ
Мир
Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали
Политика
Путин заявил о большом значении для РФ и Казахстана сохранения экосистемы Каспия
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку
Общество
Полиция перестанет штрафовать по 46 составам правонарушений
Мир
Турция прекращает реализацию энергопроектов с Израилем
Общество
Путин назвал отношения с Токаевым дружескими
Происшествия
В Махачкале загорелся столярный цех
Мир
Израиль назвал условие гуманитарной паузы в Газе
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
Политика
Франция сорвала участие РФ в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ. Речь идет о гражданах, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, за исключением ИП и лиц, занимающихся частной практикой с суммой доходов более 700 тыс. рублей. Такой отзыв кабмин дал на законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду», который партия планирует внести в ГД 8 ноября.

«Необходимо учитывать, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения и на том, что не допускается установление дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Кроме того, в нем отмечается, что поступления НДФЛ формируют существенную часть доходов местных и региональных бюджетов. В 2019, 2020 и 2021 годах доля НДФЛ в налоговых доходах консолидированного бюджета субъектов РФ составила 39, 42 и 38% соответственно.

«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, может привести к формированию выпадающих доходов бюджетов, за счет средств которых обеспечивается исполнение расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе социальных, что негативно отразится на возможности исполнения соответствующих бюджетов», — говорится в отзыве.

Как сообщили «Известиям» сами авторы инициативы, несмотря на отсутствие поддержки правительства, законопроект будет внесен в Госдуму 8 ноября.

«В 2016 году в России была отменена индексация пенсий работающих пенсионеров. Мы ожидали, что вопрос о ее возобновлении решится в 2020 году. Тогда по предложению нашей партии в Конституцию была включена норма об обязательной индексации пенсий для всех российских пенсионеров не реже одного раза в год. Причем никакого деления на работающих и неработающих в Основном законе нет», — пояснил причину разработки и внесения в Госдуму инициативы лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, именно поэтому в качестве альтернативной меры предлагается освободить работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ.

«Хотелось бы, чтобы налоги были предсказуемыми»
Глава РСПП Александр Шохин — о windfall tax, расчетах с дружественными странами, новом проекте бюджета и дефиците кадров

Ранее, 1 ноября, стало известно о предложении увеличить с 1 млн до 5 млн рублей сумму банковских вкладов, с доходов по которым необходимо будет уплатить НДФЛ. Такой законопроект был внесен в Госдуму.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023