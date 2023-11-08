Путин заявил о готовности России строить школы в Казахстане

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова строить школы в Казахстане в связи с потребностью в изучении русского языка в республике. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля.

Как отметил Путин, русский язык в целом является важным фактором дружбы стран.

«Несомненно, русский язык — это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное — важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу», — сказал президент.

Путин также указал, что в Казахстане успешно работают филиалы МГУ имени Ломоносова и других российских вузов.

«Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами», — добавил российский лидер.

Ранее, 4 октября, Путин заявил, что РФ заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, в особенности в тех государствах, откуда на российскую территорию мигрируют люди.