Путин заявил о заинтересованности РФ в распространении изучения русского языка

РФ заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, в особенности в тех государствах, откуда на российскую территорию мигрируют люди. Об этом 4 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Мы заинтересованы в том, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций, культуры народов Российской Федерации», — отметил он в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».

По его словам, это важно для того, чтобы мигранты интегрировались в российское общество и привести к нулю возможные конфликтные ситуации. Путин указал, что страна заинтересована в создании образовательных пространств в других странах.

1 сентября российски лидер совместно с киргизским коллегой Садыром Жапаровым дали старт началу строительства трех русскоязычных школ в Бишкеке, Баткене и Караколе, где обучение будет проходить на русском языке. Путин уточнил, что ученики смогут получить сразу два аттестата. Кроме того, Россия взяла на себя обеспечение школьников литературой.