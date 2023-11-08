Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке учебников

Минпромторг России предлагает провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке учебной литературы. Соответствующий проект постановления правительства РФ был опубликован 7 ноября на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Правительство РФ постановляет: провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов печатной продукции. <…> Наименование товара: учебники печатные общеобразовательного назначения», — говорится в документе.

Как указывается в пояснительной записке, проект постановления правительства разработан Минпромторгом в рамках проработки предложений Российского книжного союза. В рамках проекта предусмотрена апробация механизмов цифровой маркировки учебников в России, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей.

Ранее, 30 октября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 1 сентября 2024 года в России подготовят новый единый учебник по географии для старшей школы и учебник по истории для средней школы.