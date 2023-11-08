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Поезд сбил насмерть 15-летнего подростка в Дербенте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Грузовой поезд совершил наезд на подростка в дагестанском городе Дербент. В результате наезда несовершеннолетний юноша погиб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города во вторник, 7 ноября.

Информация о том, что грузовой поезд совершил наезд на пешехода, поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) города в 15:31 мск, передает RT.

15-летний подросток переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Он скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, передает НСН.

Ранее, 26 октября, поезд сбил двух работников железной дороги в Курганской области. Они погибли. По факту случившегося Уральская транспортная прокуратура проводит проверку.

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