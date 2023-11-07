Военный эксперт рассказал о преимуществе связки ЗРК «Триумф» с самолетом А-50

Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев рассказал «Известиям» 7 ноября о преимуществе связки зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По словам эксперта, такой тандем рассматривает практически всю ситуацию, происходящую в зоне спецоперации на Украине.

«Здесь всё чрезвычайно важно, потому что А-50 — это специальное оборудование, которое практически рассматривает всю ситуацию на территории Украины, то есть все абсолютно объекты противовоздушной обороны, объекты, которые занимаются противодействием непосредственно наших дронов — всё это находится под влиянием А-50. Этот самолет дает указания и более точно, более абсолютно выверено производится работа наших расчетов, которые уничтожают практически все объекты на территории Украины, потому что без А-50 более точной работы раньше практически не было», — объяснил Мингалев.

По его словам, благодаря данному комплексу производится ювелирная работа.

«Самое главное заключается в том, что благодаря этому комплексу мы можем рассматривать ситуацию, связанную с теми или иными командными пунктами, в которых участвуют уже натовские офицеры, которые практически и ведут руководство Вооруженными силами Украины», — подытожил политолог.

Ранее во вторник источник ТАСС сообщил о возможном применении РФ в ходе спецоперации на Украине ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом А-50. При этом официально в Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Также в этот день, 7 ноября, российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 в зоне проведения спецоперации.

Между тем еще в конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска получили зенитно-ракетные комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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