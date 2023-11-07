В Самарканде состоялся XVI Веронский Евразийский экономический форум

В столице Узбекистана завершился XVI Веронский Евразийский экономический форум, объединивший на одной площадке порядка 1000 участников из 27 стран мира. Форум прошел под девизом «Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического океана до Тихого» и был посвящен различным аспектам разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.

Организаторами XVI Веронского Евразийского экономического форума выступили некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию» (Италия), Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Фонд Росконгресс.

Участие в Веронском Евразийском экономическом форуме приняли политические и общественные деятели, эксперты, представители бизнеса и финансовых институтов, которые обсудили возможности расширения экономического и торгового сотрудничества в контексте развития Большой Евразии.

В числе гостей Форума этого года: экс-премьер-министр Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди; Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов; Министр горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Бобир Исламов; Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов; Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов; заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук; заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко; руководитель Росрыболовства Илья Шестаков; председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон; президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини; сенатор Владимир Чижов и другие.

На сессиях в рамках двухдневной деловой программы обсуждались новые механизмы торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества стран Евразии, а также перспективы развития сырьевых и энергетических рынков.

Выступая на церемонии открытия, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук зачитал приветствие Президента России Владимира Путина участникам и гостям XVI Веронского Евразийского экономического форума. «За минувшие годы форум по праву снискал высокий международный авторитет. Регулярные встречи с участием государственных деятелей, бизнесменов, авторитетных ученых и экспертов позволяют обстоятельно обсуждать самые разнообразные вопросы, связанные с экономическими реалиями евразийского пространства. На нынешнем форуме, проходящем под девизом „Искусство инновации“, предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры. Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами», – было отмечено в приветствии главы Российского государства.

Кроме того, Алексей Оверчук отметил, что «в условиях санкций Россия совместно с государствами Евразийского экономического союза обеспечивает себе продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность, а около 90% торговли между ними ведется в национальных валютах».

Также в рамках открытия XVI Веронского Евразийского экономического форума приветствие Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева его участникам и гостям зачитал заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. «Убежден, что на форуме будут предложены новые механизмы торгово-экономического, финансово-инвестиционного и технологического партнерства, а также рекомендации и меры по усилению кооперации в области промышленности, внедрение передовых разработок умного сельского хозяйства, транспортной логистики», – отметил в своем приветствии глава республики.

Деловое и политическое сообщество, представляющее Евразийское пространство, понимает важность работы по сохранению единого рынка континента, который должен как расширять бизнес-возможности, так и снижать издержки субъектов экономической деятельности.

«Веронский Евразийский экономический форум исторически является площадкой, которая работает для достижении одной цели – объяснить и с цифрами на руках показать взаимовыгодность сотрудничества на общем пространстве от Лиссабона до Владивостока. Выбор же Самарканда как нового места проведения форума очень символичен. Исторический торговый перекресток дорог с Востока на Запад, а также на Юг и Север и сегодня справедливо претендует не только на роль важного логистического хаба, но и на статус новой дискуссионной площадки для людей и стран Большой Евразии, мыслящих в одном направлении. Евразийский экономический форум состоялся в очень важное время: именно сегодня формируются не только новые правила игры в мире, но и контуры нового экономического уклада. Форум уже зарекомендовал себя как крупная и авторитетная дискуссионная площадка, у которой уже есть богатое настоящее и которую, безусловно, ждет большое будущее», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.