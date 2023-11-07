Фильм «Святой Архипелаг» признал лучшей картиной кинофестиваля в США GLCFF-2023

Накануне, 6 ноября, кинофестиваль Great Lakes Christian Film Festival (GLCFF-2023) в США объявил лауреатов. Четыре награды достались картине из России, документальному фильму «Святой Архипелаг». В частности, он был признан лучшей картиной кинофестиваля. О причинах такого успеха картины «Известиям» 7 ноября рассказал автор сценария и режиссер фильма Сергей Дебижев.

Кинолента победила в номинациях «Лучший документальный фильм», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка к фильму» в категории международные документальные фильмы. Фильм также завоевал главную награду, Best of the Fest, и был признан «Самым лучшим фильмом кинофестиваля».

Как отметил Дебижев, «Святой Архипелаг» обращен напрямую к душе и сердцу человека. По его словам, в картине затрагиваются голубиные смыслы бытия, веры, надежды и любви. Эти смыслы близки каждому не зависимо от того, в какой стране он живет.

«Феноменальный успех фильма в России и в мире свидетельствует о том, что человек все-таки остается живым, чувствующим, ищущим света, несмотря на попытки затянуть его в холодное, цифровое, виртуальное будущее. «Святой Архипелаг» — первый по-настоящему масштабный фильм на духовно-религиозную тему. Мы видим мир на как физический объект, а как Божественное творение. Известно же, что Россия живет не во времени, а в вечности и в этом наша сила, это иная модель Бытия», — подчеркнул он.

В свою очередь, продюсер и один из основателей кинокомпании «Два капитана», сопродюсер фильма «Святой Архипелаг» Михаил Скигин назвал победу картины на фестивале GLCFF-2023 не только триумфом съемочной группы, но и победой культурной дипломатии.

«Несмотря на демонизацию нашей родины международной пропагандой американцы увидели Россию как очень красивую страну, в которой живут сильные духом люди и уважают традиционные ценности. Мы смогли достучаться впрямую до сердец зрителей и кинокритиков в США. Когда мы отправляли наш фильм на международные фестивали — не очень-то верили в успех. Но на сегодняшний день картина получила уже более 30 наград и номинаций в таких странах как Италия, Греция, США, Австралия, Индия, Сингапур, Сербия, Бразилия, Кипр и даже королевство Бутан. Фильм стал лидером по просмотрам на кинофестивале Russian Film Festival в Бразилии, проведенном в августе этого года Роскино. Так что можно с уверенностью сказать — синдром «отмены культуры» не существует», — заявил он.

При этом музыкант, композитор, создатель музыки фильма «Святой Архипелаг» Вячеслав Бутусов назвал картину очень своевременной и уместной, «особенно на фоне всех последних событий».

«В этом фильме святые отцы говорят слова истины о вечности и о нынешнем миропорядке. Здесь звучат ответы на многие вопросы, будоражащие умы человечества <…> Фильм наполнен атмосферой мира и покоя, потому что в душах братьев монахов Соловецкого монастыря царят мир и покой. Это то, о чем мы сейчас все должны молиться», — подчеркнул Бутусов.

Поздравили с победой съемочную группу и продюсеров кинокомпании «Два Капитана» и организаторы мероприятия.

«В 2023 году в конкурсе были представлены очень сильные фильмы и отбор был непростым. За последние несколько лет уровень картин — и в плане повествования и художественного исполнения действительно очень сильно вырос. Вот почему выбор проекта для присуждения премии Best of the Fest в этом году был наверно самым сложным за всю историю работы кинофестиваля. Поздравляем съемочную группу и продюсеров кинокомпании «Два Капитана» с тем, что они были выбраны лучшим фильмом GLCFF-2023», — говорится на сайте фестиваля.

Great Lakes Christian Film Festival — кинофестиваль фильмов христианской направленности, который проводится с 2014 в США в городе Буффало, штат Нью Йорк. За время работы фестиваля в нем приняло участие более 500 кинолент из более 20 стран.