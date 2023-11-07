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Эксперт назвала популярные у россиян страны для покупки недвижимости

Эксперт Шалаева: россияне интересуются покупкой жилья в странах Ближнего Востока
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Florian Gaertner
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В последние несколько месяцев сделки по покупке россиянами недвижимости в Дубае замедлились, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на брокеров 7 ноября. Управляющий партнер PARUS Real Estate (входит в NF Group) Марина Шалаева рассказала «Известиям», что спрос на дубайскую недвижимость не снижается, меняется только его характер: так, интерес покупателей сместился с первичного на вторичное жилье. Кроме того, инвесторы обращают внимание на приобретение жилья в Абу-Даби, Рас-эль-Хайме (ОАЭ), а также в других странах Ближнего Востока.

«Cпрос на дубайскую недвижимость не снижается, он остается активным, меняется только его характер: если в прошлом году 80% запросов приходились на лоты на этапе строительства (потому что цены были более привлекательными, предлагались интересные рассрочки, платежи и сделки можно было проводить оперативно), то в этом году доля запросов на новостройки снизилась до менее 50%. Сейчас цены на первичку очень выросли и стали интересны только тем, кому нужна рассрочка. Спрос переместился на вторичную недвижимость», — объяснила эксперт.

По ее словам, несмотря на то что цены на вторичное жилье несильно отличаются от цен на первичное, в некоторых случаях покупка готового объекта может быть более выгодной, чем ожидание реализации новостройки. Текущий тренд в жилой недвижимости направлен на вторичные готовые объекты, добавила Шалаева.

«Еще один тренд заключается в наличии спроса на высокодоходные объекты под реконструкцию (покупка частных вилл и их реконструкция). По таким объектам при перепродаже можно получать доходность от 30% и выше. К популярным локациям для покупки вилл под реконструкцию можно отнести Palm Jumeirah, Dubai Islands, Dubai Hills», — сказала эксперт.

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Кроме того, она отметила, что в настоящее время многие клиенты уже открыли счета в ОАЭ и имеют капитал, который они готовы инвестировать, но в отличие от ситуации в 2022-м в этом году они не спешат и выбирают наиболее выгодные варианты. По ее мнению, такой подход способствует оздоровлению спроса и рынка в целом.

«Нельзя не упомянуть тенденцию расширения спроса на инвестиционные возможности на другие эмираты. В Дубае становится всё сложнее находить выгодные варианты для инвестирования, поэтому клиенты обращают внимание на Абу-Даби, Рас-эль-Хайму, а также на другие страны Ближнего Востока, такие как Оман (Салала и Маскат), Бахрейн и Катар. Регион в целом привлекает российских инвесторов», — подчеркнула Шалаева.

Эксперт обратила внимание на еще один тренд — в офисном сегменте покупатели заинтересованы в приобретении готового бизнеса (готовых проектов с арендаторами), а также в участии в проектах соинвестирования совместно с локальными игроками.

«Высокий спрос есть на Ближний Восток. Турция тоже остается популярной благодаря программе приобретения недвижимости для получения паспорта. Экзотические локации, такие как Бали, Мальдивы, Сейшелы, Таиланд и Маврикий, также постепенно набирают популярность среди инвесторов из России», — сказала эксперт.

Как она объяснила, Ближний Восток остается интересным для граждан РФ, потому что представляет собой основную надежную локацию для инвесторов. В странах лояльны к россиянам, поэтому со временем спрос на это направление будет только усиливаться, предположила Шалаева.

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При этом на международном уровне популярными локациями остаются Великобритания, Австрия, Швейцария и Германия, добавила она.

«Повышенное внимание сейчас есть к Дубаю, Абу-Даби и новым перспективным районам. Саудовская Аравия также привлекает интерес для инвестиций и проживания. Катар и Бахрейн пользуются спросом благодаря высококачественным курортам, при этом недвижимость в этих местах значительно доступнее по сравнению с ОАЭ. Таким образом, можно получить отличное качество жизни с возможностью морского отдыха по более выгодной цене», — заключила Шалаева.

Ранее, 17 октября, эксперты агентства недвижимости Homeapp рассказали «Известиям», что инвестирование в недвижимость — одно из надежных вложений для начинающих инвесторов. Однако они уточнили, что, если заранее детально не изучить экономическую и демографическую ситуацию в стране, городе и районе, в котором планируется приобрести объект, есть большой риск, что недвижимость не будет расти в цене и приносить ожидаемый доход.

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