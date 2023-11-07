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В Самарской области подросток готовил нападение на свою школу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Самарской области несовершеннолетний планировал теракт в своей школе. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, примерно с августа 2023 года по 1 ноября 2023 15-летний подросток из Сызрани, насмотревшись в Сети видео про теракты в учебных заведениях, запланировал противоправное действие.

«По версии следствия, у подозреваемого возник преступный умысел <…> в целях дестабилизации деятельности органов власти. После этого, злоумышленник приобрел составляющие для зажигательно смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие», — отметили в СК.

Молодой человек не успел реализовать свою задумку, так как ее успели пресечь сотрудники управления ФСБ России по Самарской области. Против школьника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч.1 ст.205 УК РФ («Террористический акт»).

Суд отправил подозреваемого под арест, проводятся следственные действия.

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Ранее, 26 сентября, произошла стрельба в школе в Ижевске. Огонь по учащимся открыл бывший ученик — 34-летний Артем Казанцев. Он зашел в здание в балаклаве и в черной майке с нацистской символикой. Выяснилось, что Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». После нападения он покончил с собой.

По факту вооруженного нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия»).

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