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Сбор средств на памятник Юрию Шатунову объявили в Оренбурге

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Фото: ТАСС/Виталий Смольников
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В Оренбурге объявлен сбор средств на памятник Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову. Сумма, которая необходима для создания композиции, — 17,5 млн рублей. Если деньги соберут в ближайшее время, памятник будет готов уже в августе-сентябре 2024 года.

Авторы инициативы, представители некоммерческой организации «Оренбургский благотворительный фонд «Евразия»», указывают, что скульптура будет выглядеть так, что поклонники творчества группы «Ласковый май» смогут присесть рядом с композитором или постоять на сцене рядом с певцом. Она появится в сквере близ Дома детства.

РИА «Оренбуржье» уточняет, что работает над мемориалом скульптор Александр Сукманов. Его высота составит 3,5 м. Скульптуру выполнят из бронзы.

Летом 2022 года благотворительный фонд обсуждал с Сергеем Кузнецовым идею установки памятника Юрию Шатунову недалеко от Дома детства, где зародилась группа «Ласковый май». Композитору это предложение понравилось, так как на углу улиц Регенераторной и Химической виден дом, где жил сам Кузнецов, пишет Урал56.Ру.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 6 сентября 2023 года там открыли памятник певцу. Фигура выполнена из бронзы и находится на гранитном постаменте. Музыкант запечатлен в момент выступления на сцене с микрофоном.

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