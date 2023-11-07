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Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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При отключении некоторых функций и сервисов смартфона может уменьшиться заряд батареи, а доступ к личным данным владельца будет ограничен. Об этом 7 ноября рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По мнению специалиста, стоит отключить уведомления приложений, если они совсем не обязательны для пользователя.

«Постоянно всплывающие уведомления значительно ускоряют расход заряда», — считает Закарян.

В настройках большинства телефонов функцию всплывающих уведомлений отдельных приложений можно легко выключить. Оставить оповещения нужно только там, где они действительно важны, — например, в мессенджерах и банковских приложениях.

Руководитель команды разработки обратил внимание, что запрет сайтам на отправку уведомлений на телефон нужно указать и в настройках браузера. Он порекомендовал отключить работу в фоновом режиме для большинства приложений.

«Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», — пояснил Закарян.

Специалист обратил внимание на функцию геолокации. Она также замедляет работу устройства и распространяет информацию о местонахождении пользователя. Для большинства приложений эта информация не требуется постоянно, поэтому ее можно полностью отключить, кроме тех ресурсов, где она может быть необходимой — сервисы для заказа такси или карты.

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Ранее, 24 октября, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что зарядка телефона на протяжении всей ночи может привести к возгоранию гаджета. По его словам, полностью заряжать телефон, как и полностью разряжать его, вредно для аккумулятора. Подобные действия лишь ускоряют его изнашивание.

Ранее, 13 октября, эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев рассказал о других функциях, которые можно отключить для экономии заряда смартфона. Среди них он отметил системный сервис печати, настройку в телефоне, позволяющую круглосуточно вести поиски точки доступа к Wi-Fi, и функцию автозапуска приложений.

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