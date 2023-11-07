Прокуратура Бурятии начала проверку по факту пожара в ТЦ в Улан-Удэ
Прокуратура Республики Бурятия начала проверку по факту крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Республики Бурятия поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, установление всех обстоятельств возгорания здания торгового центра, расположенного по улице Сахьянова города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в ведомстве отметили, что при наличии оснований сотрудники правоохранительных органов примут меры прокурорского реагирования в вопросе соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.
О пожаре в ТЦ на площади 10 тыс. кв. м стало известно ранее в этот день. По предварительным данным, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек. В Сети также появились кадры, на которых один из очевидцев рассказал о произошедшем.
Позднее в МЧС России сообщили, что крыша горящего в Улан-Удэ ТЦ частично рухнула. Отмечалось, что всего в ликвидации задействовано 73 специалиста и 22 единицы техники.