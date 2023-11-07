Экс-глава МИД Австрии удивилась дружелюбию к ней россиян в Санкт-Петербурге
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT 6 ноября заявила, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии.
«Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам», — сказала она.
Кроме того, Кнайсль отметила, что Санкт-Петербург — чудесный город, и она чувствует себя здесь как дома, а также занимается изучением русского языка.
Бывшая глава МИД Австрии подчеркнула, что Санкт-Петербург намного красивее, чем Париж, поскольку здесь всё гораздо более масштабно и больше зелени, чем в столице Франции.
В середине сентября бывший министр иностранных дел Карин Кнайсль переехала в Санкт-Петербург, где начала работать в созданном ею аналитическом центре Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) при СПбГУ. Она была главой австрийского МИД в 2017–2019 годах.
Ранее, 23 сентября, глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал поддерживать диалог с РФ на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Он подчеркнул, что с участием российской стороны надо решать вопросы защиты климата и разоружения.