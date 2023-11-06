«Укроборонпром» объявил о начале серийного производства дронов-камикадзе

Украинский государственный оборонный концерн «Укроборонпром» запустил серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136. Об этом 6 ноября сообщил генеральный директор предприятия Герман Сметанин.

«Вырабатывается [серийно]. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Главное, что они летают и взрываются, а силы обороны заказывают», — сообщил Сметанин украинскому изданию «Экономическая правда».

По словам Сметанина, концерн в настоящее время сосредоточен и на производстве более сложных и дорогостоящих проектов, обладающих высокими характеристиками, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 4 ноября, начальник главного управления боевых ударных систем Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Баранов сообщил, что ВСУ намерены активизировать использование дронов зимой. Он также призвал Запад продолжать поставлять Украине оружие, несмотря на ближневосточный конфликт.

До этого, 24 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинская государственная оборонная группа «Укроборонпром» и немецкий концерн Rheinmetall создали совместное предприятие «Рейнметалл — Украинская оборонная промышленность». Оно будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставленной Украине западными партнерами.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.