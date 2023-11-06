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В Якутии началось расследование гибели подростка в общежитии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Якутии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) по факту гибели несовершеннолетней в общежитии педколледжа, расположенного в населенном пункте Намцы. Об этом 6 ноября сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

«По данным следствия, поздно вечером 5 ноября 2023 года в селе Намцы в общежитии педагогического колледжа обнаружено тело несовершеннолетней 2008 года рождения», ― заявили следователи в Telegram-канале.

Правоохранители изъяли интересующие следствие предметы в ходе осмотра места происшествия. Назначена судмедэкспертиза, устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней.

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В январе у побережья в Анапе под водой был обнаружен труп девятиклассника с полным пакетом гальки на шее. Сообщается, что тело несовершеннолетнего было обнаружено недалеко от пляжа санатория «Русь», на глубине 1,5 м и в 2 м от береговой линии. Как рассказала мать подростка, раньше желания совершить самоубийство мальчик не высказывал.

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