Народной артистке Максаковой была оказана медицинская помощь
Народной артистке России Людмиле Максаковой была оказана медицинская помощь, сейчас она уже находится дома. Об этом 5 ноября сообщил «Известиям» директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
«Я вам могу сказать, что ей оказана первая помощь, она дома. Завтра, надеюсь, она будет играть в спектакле», — сообщил Крок.
По информации «РИА Новости», Максакова оступилась и получила травму после спектакля в театре.
2 марта 2018 года Максакова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за развитие отечественной культуры. Указ о присвоении награды подписал президент России Владимир Путин.