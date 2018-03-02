Путин присвоил звание заслуженного артиста Боярской и Козловскому

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста актерам Елизавете Боярской и Даниле Козловскому, а также наградил орденами Юрия Каюрова и Людмилу Максакову за развитие отечественной культуры.

Как говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждается актер Государственного академического Малого театра Юрий Каюров.

Людмила Максакова, актриса Государственного академического театра имени Вахтангова, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Этим же указом Путин присвоил звание заслуженного артиста России десяти деятелям искусства, включая актеров Академического Малого драматического театра — Театра Европы Данилу Козловского и Елизавету Боярскую.