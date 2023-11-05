Очевидцы сообщили о стрельбе в ресторане в центре Москвы
Предварительно, стрельба произошла в ресторане в Центральном административном округе Москвы. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщил источник «Известий» со ссылкой на очевидцев.
По предварительной информации, инцидент произошел в заведении на Шлюзовой набережной, в результате происшествия есть пострадавшие.
На месте работают экстренные службы.
Ранее, 16 сентября, один из посетителей парка Филатов Луг в Новой Москве применил травматический пистолет во время конфликта из-за места для пикника. Стрелявший заявил, что использовал оружие для самозащиты, так как испугался. В результате происшествия никто не пострадал.