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ChatGPT научился создавать песни по запросу пользователя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Бот ChatGPT научился создавать уникальные песни с помощью нейросети Suno AI. Об этом сообщили на сайте чата 5 ноября.

«В боте появилась нейросеть Suno для создания оригинальных песен: музыка, ритм, голос, исполнение — всё под ключ», — говорится в сообщении.

Для создания песни пользователю нужно отправить соответствующую команду боту, после чего выбрать жанр и добавить текст песни. Нейросеть создаст два музыкальных трека по 40 секунд, человек сможет выбрать понравившийся, чтобы продолжить его написание.

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«Обманутый» чат-бот стал давать подробные ответы на запрещенные темы

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править, создавать компьютерный код и даже стихи и песни.

В сентябре китайский интернет-гигант Tencent Holdings представил разработку собственного чат-бота WeChat на основе искусственного интеллекта. В анонсе компания показала, как чат-бот помогает пользователю в написании текста для рекламных материалов.

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