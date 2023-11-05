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Разработана новая схема маршрутов для автовокзалов Москвы

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Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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На автовокзалах российской столицы — Центральном, Саларьево, Северные Ворота и Южные Ворота — появилась новая маршрутная схема. Об этом 5 ноября сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Автовокзалы на ней отмечены своим цветом, определены все ключевые направления движения транспорта. Схемы размещены на всех автовокзалах мегаполиса.

«Благодаря этому пассажиры могут узнать больше о том, в какие города и регионы можно добраться из столицы на автобусах. По поручению Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство таких перевозок. Сегодня столичные автовокзалы одни из лучших в Европе по уровню комфорта для пассажиров», — цитирует портал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

На схеме также присутствует информационный блок для пассажиров о важных событиях московского транспорта и различных направлениях. Здесь выделены маршруты для пляжного, горнолыжного отдыха и так далее.

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С начала октября добраться из Новой Москвы до ближайшей станции метро можно на собственном автобусе — вызвать его можно в приложении «Московский транспорт». В нем же можно найти информацию не только об автобусах, трамваях и столичном метро, но и об операторах каршеринга, станциях велопроката и многом другом.

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