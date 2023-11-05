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Гендиректор корпорации VK выступил на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Гендиректор корпорации VK Кириенко: молодежь получает знания через интернет
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор корпорации VK Владимир Кириенко 5 ноября, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что молодежь всё чаще использует интернет для получения знаний.

По его словам, значительная часть пользователей социальных сетей в среднем проводит в интернете более шести часов в день.

Кириенко отметил, что в настоящее время формируется новое и очень правильное направление — edutainment. Под ним понимается процесс получения знаний в игровой форме.

«Мы видим, что 89% нашей аудитории, практически вся аудитория Рунета, прикладывает усилия, чтобы узнать что-то новое: в личной жизни, в карьере. Главный способ самореализации видят в образовании. За последний год этот показатель увеличился на 65%. Думаю, во многом это происходит благодаря знанию и возможностям, которые дает российское общество», — сказал Кириенко.

Специалист также указал, что каждый день на платформах VK люди проводят около 3,4 млрд минут в сутки, общая аудитория составляет 100 млн пользователей, каждый четвертый из них использует образовательные сервисы. В свою очередь, данные сервисы разделены на два блока: для школьников (в них зарегистрированы 11 млн учеников) и для студентов и взрослых. Последние включают в себя программы профессионального образования и насчитывают 14 млн пользователей, подытожил глава корпорации.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. Всего на масштабной выставке задействовано 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на мероприятие бесплатный.

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Ранее, 16 октября, в школах по всей России стартовал новый этап образовательного проекта «Урок Цифры» от VK, который на этот раз посвящен теме «Мессенджеры» и построен на примере учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере». За первую из четырех недель проекта в нем приняли участие уже более 1 млн школьников.

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