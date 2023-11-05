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Ребенок и полицейские пострадали при взрыве пиротехники в Берлине

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Фото: Global Look Press/dpa/Wolfram Steinberg
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Двое полицейских и маленький ребенок пострадали в результате подрыва пиротехнического изделия рядом с полицейским фургоном в Берлине, в районе Нойкельн, вскоре после крупной пропалестинской демонстрации. Об этом сообщила пресс-служба полиции Берлина в соцсети X (ранее Twitter) в субботу, 4 ноября.

Уточняется, что произошел подрыв так называемой «шаровой бомбы». Пресс-служба полиции не сообщила о степени тяжести полученных пострадавшими травм.

Расследование продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 4 июля, в результате взрыва пиротехники в штате Техас в США один человек погиб, еще трое получили травмы.

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