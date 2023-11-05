Ребенок и полицейские пострадали при взрыве пиротехники в Берлине
Двое полицейских и маленький ребенок пострадали в результате подрыва пиротехнического изделия рядом с полицейским фургоном в Берлине, в районе Нойкельн, вскоре после крупной пропалестинской демонстрации. Об этом сообщила пресс-служба полиции Берлина в соцсети X (ранее Twitter) в субботу, 4 ноября.
Уточняется, что произошел подрыв так называемой «шаровой бомбы». Пресс-служба полиции не сообщила о степени тяжести полученных пострадавшими травм.
Расследование продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее, 4 июля, в результате взрыва пиротехники в штате Техас в США один человек погиб, еще трое получили травмы.