Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском

Росавиация завершила расследование инцидента с посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Соответствующий документ появился в распоряжении «Известий» 4 ноября.

Специалисты пришли к выводу, что ошибка экипажа при посадке самолета на пшеничное поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», — сказано в документе Росавиации.

Причиной падения давления в «зеленой» гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа.

В отчете указывается, что также причиной данного инцидента явилась нехватка топлива для завершения полета до запасного аэропорта. Пилоты приняли необоснованное решение лететь в Новосибирск, которое было вызвано ошибкой в расчетах необходимого количества топлива.

Во время набора высоты, когда самолет следовал в Новосибирск, экипаж уточнял маршрут полета и выбором схем захода на посадку, и не уделил должного внимания повышенному расходу и текущему остатку топлива, добавили в отчете.

Однако Росавиация отмечает, что в тех условиях, в которых находился экипаж уже после ряда допущенных ошибок, решение о выполнении посадки в поле было единственным правильным и грамотным.

По результатам расследования были даны рекомендации. В частности, авиакомпаниям следует провести повторное изучение требований по порядку расчета топлива в полете и особенностей расчета его остатка при различных отказах систем ВС и силовой установки.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).