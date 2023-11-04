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Тульские оружейники передадут Минобороны винтовки и гранатометы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Предприятие из Тулы передаст Министерству обороны России партию снайперских винтовок и гранатометов, которая будет направлена в зону боевых действий. Об этом в субботу, 4 ноября, рассказали на заводе.

В партию вошли снайперские самозарядные винтовки калибра 7,62х51 мм МЦ-566, гранатометы магазинные ГМ-94, а также самозарядные крупнокалиберные снайперские винтовки калибра 12,7 мм ОСВ-96.

На заводе рассказали, что он максимально загружен заказами, российский военно-промышленный комплекс (ВПК) работает в две или три смены. Кроме стрелкового вооружения на предприятии также проектируются и создаются сотни видов других изделий, в том числе высокоточное оружие.

«У нас жесткие критерии, у нас существует конструкторская документация и другая документация, которой мы неукоснительно следуем <…> Обратная связь у нас есть, у нас есть специальные люди, которые ездят в поля, общаются с потребителями», — рассказал сотрудник завода.

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Ранее, 30 августа, индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что концерн «Калашников» за год нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40%. По его словам, почти в 1,5 раза за аналогичный период вырос также выпуск управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь», «Стрела» и «Китолов».

11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России нарастили производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач.

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