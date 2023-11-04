TMZ сообщило о судебном иске от сбитой Шварценеггером велосипедистки в Калифорнии

Жительница Лос-Анджелеса подала в суд на актера и бывшего губернатор Калифорнии Арнольда Шварценеггера, который в феврале этого года сбил ее на автомобиле. Об этом 3 ноября сообщает издание TMZ.

Согласно иску, причиной аварии стала слишком высокая скорость, с которой двигался Шварценеггер на внедорожнике, когда наехал на велосипедистку.

«В столкновении виноват Арнольд, который ехал с превышением скорости и не следил за движением», ― рассказала пострадавшая Джоан Фликинджер.

Инцидент произошел 5 февраля 2023-го. По информации источника TMZ в правоохранительных органах США, велосипедистка сделала резкий маневр, и Шварценеггер не успел отреагировать на него и сбил женщину.

Тогда очевидцы сообщили, что, несмотря на небольшую скорость, с которой двигался автомобиль, женщина при ударе получила травмы. Ее госпитализировали, в часы после ДТП медики заявили, что ее состояние оценивается как стабильное.

TMZ уточнило, что бывший губернатор Калифорнии забрал велосипед пострадавшей и отвез в местный веломагазин для ремонта. В свою очередь представители актера и полиция оставили ДТП без комментариев.

Это не первое ДТП с участием американского актера. Так, 22 января прошлого года, женщину госпитализировали в результате аварии с участием Шварценеггера. Тогда внедорожник актера буквально наехал на ее машину и оказался почти на крыше автомобиля. Очевидцы отметили, столкновение было таким сильным, что в машине Шварценеггера сработали подушки безопасности.