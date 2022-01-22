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Женщину госпитализировали после аварии с участием Шварценеггера

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Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Женщина, находившаяся во второй машине, госпитализирована. Об этом в субботу, 22 января, сообщает издание TMZ.

По данным издания, 74-летний актер ехал на бульвару Сансет на черном внедорожнике Yukon и при повороте налево столкнулся с ехавшим навстречу красным Prius. Судя по кадрам с места происшествия, внедорожник актера буквально «наехал» на Prius и оказался почти на крыше машины.

По словам очевидцев, столкновение был таким сильным, что в Yukon сработали подушки безопасности.

Женщину, которая была за рулем Prius, увезли в больницу. Сам Шварценеггер не пострадал.

Ранее, 23 ноября прошлого года в Санкт- Петербурге произошло ДТП с участием народного артиста РФ Игоря Скляра. Он управлял автомобилем Jaguar в тот момент, когда в него врезалась девушка на Audi. При этом отмечалось, что самочувствие актера не вызывает опасений.

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