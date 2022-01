Женщину госпитализировали после аварии с участием Шварценеггера

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Женщина, находившаяся во второй машине, госпитализирована. Об этом в субботу, 22 января, сообщает издание TMZ.

По данным издания, 74-летний актер ехал на бульвару Сансет на черном внедорожнике Yukon и при повороте налево столкнулся с ехавшим навстречу красным Prius. Судя по кадрам с места происшествия, внедорожник актера буквально «наехал» на Prius и оказался почти на крыше машины.

По словам очевидцев, столкновение был таким сильным, что в Yukon сработали подушки безопасности.

Женщину, которая была за рулем Prius, увезли в больницу. Сам Шварценеггер не пострадал.

BREAKING: One person was taken to the hospital in a four-car crash in the Pacific Palisades that is believed to have involved actor and former Gov. Arnold Schwarzenegger https://t.co/4CVyX03Fh0