Белый дом пригрозил Китаю санкциями из-за вымирающих панголинов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал обещание спасти от вымирания панголинов, которых в Китае массово истребляют ради импорта и использования в медицинских целях. Об этом гласит послание президента США конгрессу, опубликованное 3 ноября на официальном сайте Белого дома.

Байден уточнил, что в Китае чешую панголинов принято считать целебной, несмотря на отсутствие научного подтверждения этому. По словам американского лидера, эти животные становятся жертвами браконьеров чаще по сравнению с носорогами, слонами и тиграми, вместе взятыми.

Американский лидер указал на необходимость провести переговоры с КНР, чтобы добиться от республики до конца текущего года полного прекращения истребления панголинов. В противном случае, отметил президент, Китаю грозят новые экономические санкции со стороны США.

«Если КНР к 31 декабря 2023 года не возьмет на себя значимые обязательства по имплементации мер, предусмотренных СИТЕС (Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), я планирую отдать распоряжение о применении ряда запретов на импорт и введении торговых мер в отношении определенных товаров из КНР», — говорится в послании американского лидера.

Ранее, 26 мая, сотрудники министерства экосоциализма Венесуэлы выпустили в заповеднике штата Амазонас 20 тыс. детенышей крупнейшей пресноводной черепахи Аррау, находящейся под угрозой исчезновения из-за неконтролируемого отлова и браконьерства. Экологи также рассказали, что главной угрозой черепахам Аррау являются люди. Браконьеры незаконно вылавливают рептилий для продажи на мясо, а панцири используют в разных ремеслах.