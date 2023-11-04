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В Кнессете предупредили о возможности разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта зависит от того, даст ли международное сообщество понять Ирану, чтобы тот перестал склонять своих союзников к поддержке палестинского движения ХАМАС. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель фракции «Государственный лагерь», заместитель председателя партии «Тиква Хадаша», член комитета по иностранным делам и обороне Зеэв Элькин.

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«Естественно, когда обстреливаются города какого-то государства, оно тоже отвечает и уничтожает источники угрозы. Лично мы не заинтересованы в расширении конфликта. Но это в том числе зависит от того, насколько международное сообщество даст понять Ирану, чтобы тот перестал толкать своих союзников для поддержки ХАМАС, тем самым как раз расширяя конфликт, который может принять гораздо большие масштабы, чем сегодня», — подчеркнул парламентарий.

При этом он также прокомментировал атаки йеменских хуситов по израильской территории.

«Пока хуситам не удается нанести серьезный ущерб. Эти действия происходят таким же образом, как и стороны Ливана, — как часть поддержки Ирана, даже по требованию Тегерана. Естественно, Израиль никогда не оставляет безнаказанным какие-либо угрозы в отношении своей территории. Мы будем защищать безопасность страны, безопасность наших граждан теми методами, которые мы выберем, и в то время, когда это будет максимально правильно для нас», — сообщил политик.

По его словам, сейчас единственная задача Израиля — разгромить ХАМАС и освободить заложников.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Зеэва Элькина «Известиям»:

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