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Штырков рассказал об отработке ударной техники перед боем с Минеевым

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Фото: РЕН ТВ
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Боец Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк рассказал 3 ноября «Известиям» о том, как он готовится к предстоящему поединку с чемпионом Европы и мира Владимиром Минеевым по прозвищу Волжанин. По его словам, он сделал акцент на отработку ударной техники.

«Оттачивали все те вещи, которые идут на данный момент в ударной технике ну и чуть-чуть тактически подделывали под правила кикбоксинга ну и спарринги», — сказал спортсмен.

По словам Штыркова, его команда «ничего выдумывать не стала». Он отметил, что из него делать профессионального кикбоксера поздно и смысла в этом нет.

Отпуск за счет боя: Минеев победил Карвальо и готов вновь выйти на ринг
Подводим итоги «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

В августе Минеев победил бразильца Рафаэля Карвальо в главном бою турнира по правилам кикбоксинга суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил в Элисте. Поединок завершился во втором раунде нокаутом, бразильский спортсмен не поднялся после левого хука в подбородок.

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