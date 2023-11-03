Лукашенко намекнул, что ноты Литвы по БелАЭС отправляются в унитаз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 ноября отреагировал на ноту Литвы о якобы опасности Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Он заявил, что «места в унитазах хватает».

«Это уже не первая нота. Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают», — сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос журналистов во время посещения БелАЭС. Цитату приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, ноту прислали «бешеные», а сам народ Литвы не имеет к ним никакого отношения.

«Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что приглашал литовских специалистов в страну и предлагал сотрудничество, но они «по команде определенных людей из-за океана строили иную политику».

Белорусская АЭС строится с участием российских специалистов в Гродненской области в 20 км от границы с Литвы. Строительство началось в 2013 году, первый энергоблок был запущен в 2020 году. Сейчас на станции идет работа по включению второго энергоблока. 1 ноября 2023 года комиссия подписала акт его приемки в промышленную эксплуатацию. В настоящее время он работает на номинальной мощности.

В течение всего времени строительства Литва регулярно направляет Белоруссии ноты в связи с реализацией проекта БелАЭС. Литовские власти утверждает, что возведение станции якобы осуществляется с нарушениями международных требований. В свою очередь, Минск не раз отмечал, заявления Вильнюса о БелАЭС являются целенаправленной акцией по дискредитации проекта.