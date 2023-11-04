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Владимир Путин беседует с представителями общественных движений. Трансляция

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин в субботу, 4 ноября, принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в Москве. Сейчас глава государства беседует с юнармейцами и представителями общественных движений. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

День народного единства в России отмечается 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени. Руководителями народного ополчения, освободившего столицу, выступали земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

Накануне Путин отметил, что в самом названии праздника заложен его глубокий смысл: на всех переломных этапах истории страны именно единство народа было ключевым.

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