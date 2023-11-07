В России выросли продажи премиальных авто с пробегом

В III квартале 2023 года продажи премиум-автомобилей с пробегом до трех лет в РФ увеличились на 22,5%, по сравнению со вторым кварталом нынешнего года, и на 91,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в премиум-сегменте стали Lexus RX, BMW X7, Genesis GV80, BMW Series 3 и BMW X5. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами сервиса «Авито Авто». Результатами они поделились с «Известиями» 3 ноября.

Отмечается, что средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в III квартале 2023 года составила 6 674 000 рублей, увеличившись, по сравнению со вторым кварталом, на 7,6%.

«Стабильный рост интереса к премиум-автомобилям с пробегом отражается в растущей доле премиальных брендов в общем объеме продаж: в июле–октябре 2023 года доля премиум-сегмента выросла с 1,45 до 1,67%. Многие покупатели рассматривают трехлетние премиальные автомобили как альтернативу новым», — отмечает управляющий директор сервиса Кирилл Вотяков.

Уточняется, что наиболее продаваемые премиальные модели на рынке авто с пробегом подорожали в среднем на 7%.

Согласно представленным данным, в III квартале 2023 года лидером рейтинга самых востребованных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до трех лет стал BMW X5, который составил 5,14% от общих продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов. Средняя цена этой модели составила 8 550 000 рублей. На втором месте расположился Lexus RX с долей продаж 4,53% и средней ценой 6 665 000 рублей. BMW X7 занял третье место в рейтинге, его доля продаж составила 3,97%, средняя цена — 12 500 000 рублей.

BMW Series 5 занимает четвертое место с долей продаж 3,8% (средняя цена — 4 750 000 рублей), пятое место занял Mercedes-Benz E-класса с долей 3,75% (средняя цена — 4 755 000 рублей).

Также в топ-10 самых продаваемых моделей авто с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет вошли BMW X6, Genesis GV80, BMW Series 3, BMW X3 и Lexus LX — соответственно, в порядке убывания доли продаж.

5 сентября в «Автостате» сообщили, что по итогам августа на российском рынке было продано 109,7 тыс. новых автомобилей, что на 15% больше, чем в июле 2023 года, и в 2,6 раза больше показателя августа 2022 года.