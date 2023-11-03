МВД объявило в розыск бизнесмена из Сочи Татуляна

Предприниматель из Сочи Рубен Татулян объявлен в розыск по статье УК РФ. Это следует из базы данных МВД по состоянию на 3 ноября.

Бизнесмен может использовать выданный в Республике Абхазия дипломатический паспорт.

В начале сентября источник «Известий» сообщил, что 31 августа у Татуляна прошла серия обысков в Сочи по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. По данным собеседника, это было связано с подозрением в мошенничестве при строительстве в городе торговых центров и жилкомплексов.

Тогда же правоохранители посетили офис бизнесмена Андроника Мумджяна, который может быть связан с незаконными сделками. Согласно этой информации, на тот момент оба предпринимателя находились за границей.