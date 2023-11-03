Автоэксперт рассказал о характеристиках нового минивэна Hyundai Custo

Один из российских дилеров привез на продажу партию новых минивэнов Hyundai Custo 2023 года выпуска. Обозреватель «Известий» Роман Солдатов 3 ноября предположил, что данная модель будет популярна среди крупных российских компаний.

Как отметил эксперта, марка Hyundai пользуется в России высоким спросом, так как за много лет присутствия на рынке доказала свою надежность. В том числе седаны типа Solaris или Sonata широко представлены в такси, в каршеринге их также можно увидеть, сообщил он.

«Hyundai Custo сделали специально для китайского рынка, а значит, что в плане медиасистемы и электроники там будут присутствовать знакомые уже многим россиянам интерфейс и навигация — это безусловно плюс, так как на мой взгляд, автомобили из КНР имеют наиболее удобную и интуитивно-понятную оболочку системы. Минивэн представлен в двух версиях — турбочетверка на 1,5 л и на 2,0 л, причем оба варианта — это восьмиступенчатый автомат. Обычно китайцы ставят робот, а тут полноценный автомат, что также считаю плюсом с точки зрения надежности. Цена вполне приемлемая — до 5,5 млн рублей. Основным потребителем этого автомобиля будут компании, так как минивэн в России чаще всего используют в коммерческих целях — для перевозки сотрудников, габаритных грузов и так далее. Поэтому, я думаю, что большие организации будут покупать его в промышленных масштабах на замену устаревшему парку», — сказал Солдатов.

Ранее в этот день также стало известно о старте продажи в России нового седана от АвтоВАЗ LADA Vesta Sportline. Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 2 175 900 рублей. В рамках акции «Покупай в Тольятти» первая партия новой модели доступна для онлайн-покупки.