Опубликованы кадры изнутри экстренно севшего под Надымом вертолета Ми-8

Вертолет Ми-8 «Газпром авиа» совершил вынужденную посадку вне взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта под Надымом в Ямало-Ненецком автономном округе из-за срабатывания датчика возгорания. В распоряжении «Известий» 3 ноября есть видео тушения возгорания, сделанное внутри воздушного судна.

Инцидент произошел 31 октября. Тогда вертолет выполнял перевозку работников вахтовым методом из Бавоненково в Надым. Приблизительно в 40 км от города сработал датчик возгорания, командир экипажа принял решение совершить посадку вне ВПП аэропорта.

На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Жертв и пострадавших нет.

Уральская транспортная прокуратура ранее сообщала в Telegram-канале, что по факту случившегося организованы надзорные мероприятия.

Ранее 3 ноября пассажирский лайнер Boeing-737 авиакомпании «Якутия», следовавший из Якутска в Москву, вернули в аэропорт вылета из-за технической неисправности самолета. На борту находились 128 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Якутска. Пострадавших не было, самолет не получил повреждений.