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Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине 28 октября-3 ноября 2023
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 ноября можно в материале «Известий».

Как рассказали в Министерстве обороны России, за неделю ВС РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников.

На купянском направлении российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника. Потери Украины за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

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На краснолиманском направлении отражены 20 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за указанный период составили более 920 человек, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий.

На донецком направлении ВС России отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Потери Киева составили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО. Также, уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой.

На южнодонецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. За указанный период потери противника составили свыше 1110 бойцов, семь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО.

На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак 33-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении за неделю составили более 760 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО.

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На херсонском направлении в результате огневых налетов артиллерии, упреждающих действий российских войск, сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ. В результате боевых действий потери противника составили до 550 человек убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

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