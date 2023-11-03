Политолог оценил призыв Орбана создать новую систему безопасности для Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осознает, что и Россия, и Запад должны получить взаимные гарантии безопасности. Таким образом политолог Иван Мезюхо прокомментировал «Известиям» 3 ноября заявление Орбана о том, что Европа нуждается в новой системе безопасности.

«Орбан высказывается как национально ориентированный политик. Я думаю, что он просто осознает, что и Россия, и Запад должны получить взаимные гарантии безопасности. То, о чем в принципе говорила РФ перед началом специальной военной операции, и российская сторона вступила в переговоры с США, с НАТО и другими структурами по вопросу обеспечения гарантий безопасности, но с нами решили не разговаривать», — отметил Мезюхо.

Кроме того, по мнению политолога, подобных заявлений в дальнейшем может быть больше.

«Таких заявлений в обозримой перспективе будет больше, и исходить они будут уже не только от Орбана, но и от других представителей европейских государств, которые всё-таки встанут на путь отстаивания национальных интересов своих стран, а не отстаивания интересов США. Это будет долгий процесс. Возможно, через какое-то время и премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступит с подобным заявлением. Я бы не исключал такого варианта развития событий», — подчеркнул Мезюхо.

Ранее, 26 октября, Орбан заявил, что Венгрия стремится поддерживать открытыми каналы коммуникации с Россией в рамках стратегии Будапешта по достижению мира на Украине и гордится таким политическим курсом.

Более того, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил 28 октября, что Будапешт готов принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они этого пожелают.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.