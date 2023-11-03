Тигр напал на лошадь в Приморском крае

В Хасанском муниципальном округе Приморского края нашли раненую лошадь со следами укусов хищника, предположительно, тигра. Пострадавшее животное находилось рядом с дорогой в село Андреевка.

Судя по фото, состояние здоровья лошади опасений не вызывает, она самостоятельно передвигается. У нее окровавлен бок, необходима помощь специалистов, сообщает ИА PrimaMedia.

В центре «Амурский тигр» агентству рассказали, что на место происшествия отправились специалисты охотнадзора. Они выяснят подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае по неизвестной причине умер краснокнижный амурский тигр без клыка, ранивший инспектора охотнадзора. Тяжелое, но стабильное после отлова состояние хищника начало резко ухудшаться, он стал отказываться от пищи и воды, появилась летаргия.