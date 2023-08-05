Ранивший инспектора в Хабаровском крае тигр умер по неизвестной причине

Краснокнижный амурский тигр без клыка, ранивший инспектора охотнадзора в Хабаровском крае, затем отловленный и помещенный в центр реабилитации, умер по неизвестной причине. Об этом 4 августа сообщил центр «Амурский тигр», который занимается изучением и охраной этого вида животных.

«Амурский тигр, отловленный 25 июля в окрестностях села Маяк Нанайского района Хабаровского края, умер в центре реабилитации «Утес». Тяжелое, но стабильное после отлова состояние хищника начало резко ухудшаться несколько дней назад. Он стал отказываться от пищи и воды, появилась летаргия. По неизвестной пока причине зверь «сгорел» менее, чем за два дня», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Назначена специальная экспертиза для выяснения точных причин смерти животного.

Хищник совершил нападение на инспектора регионального охотнадзора 12 июля. Инцидент произошел на территории села Маяк Нанайского района. Специалист был госпитализирован.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Хабаровском крае в 5 км от поселка Золотой муниципального района им. Лазо на лесозаготовителя напал истощенный амурский тигр. Пострадавший получил легкие телесные повреждения.

28 мая о нападении амурского тигра на женщину в Уссурийском городском округе в Приморском крае сообщил центр «Амурский тигр». Она была в числе группы, которая пошла по следу тигра и проигнорировала неоднократный предупредительный рев хищника. Зверь ранил ее и скрылся в тайге. Девушку доставили в больницу.